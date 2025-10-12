Marche solidaire BARENTON Mortain-Bocage

BARENTON 405 rue de la libération Mortain-Bocage

L’association « Ensemble soutenons le dépistage des cancers » vous propose cette marche pour le dépistage des cancers du colon et du sein. Marche de 5 ou 9 km, 2 départ à 9h30 ou 14h.

Inscriptions sur place à 9h ou 14h. .

BARENTON 405 rue de la libération Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 6 11 11 80 43

