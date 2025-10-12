Marche solidaire BARENTON Mortain-Bocage
Marche solidaire BARENTON Mortain-Bocage dimanche 12 octobre 2025.
Marche solidaire
BARENTON 405 rue de la libération Mortain-Bocage Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
L’association « Ensemble soutenons le dépistage des cancers » vous propose cette marche pour le dépistage des cancers du colon et du sein. Marche de 5 ou 9 km, 2 départ à 9h30 ou 14h.
Inscriptions sur place à 9h ou 14h. .
BARENTON 405 rue de la libération Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 6 11 11 80 43
English : Marche solidaire
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marche solidaire Mortain-Bocage a été mis à jour le 2025-09-19 par OT MSM Normandie BIT Genêts