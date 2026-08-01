Marche solidaire Norroy
dimanche 30 août 2026 · Norroy
Informations pratiques
Norroy
Marche solidaire
rue du Faubourg Norroy Vosges
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Au profit de l’AREMIG
2 parcours 6 et 13 kms (départ 9h et 10h)
Repas tirés du sac (mise à disposition de frigos et d’un barbecue pour votre nourriture personnelle)
Buvette sur place
Inscription sur placeTout public
3 .
rue du Faubourg Norroy 88800 Vosges Grand Est +33 6 71 37 87 96
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English :
To benefit AREMIG
2 courses: 6 and 13 km (start times: 9 a.m. and 10 a.m.)
Packed lunches (refrigerators and a barbecue are available for your personal food)
Refreshments available on site
On-site registration
L’événement Marche solidaire Norroy a été mis à jour le 2026-08-13 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE