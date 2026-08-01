Informations pratiques

Norroy

Marche solidaire

rue du Faubourg Norroy Vosges

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Au profit de l’AREMIG

2 parcours 6 et 13 kms (départ 9h et 10h)

Repas tirés du sac (mise à disposition de frigos et d’un barbecue pour votre nourriture personnelle)

Buvette sur place

Inscription sur placeTout public

3 .

rue du Faubourg Norroy 88800 Vosges Grand Est +33 6 71 37 87 96

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English :

To benefit AREMIG

2 courses: 6 and 13 km (start times: 9 a.m. and 10 a.m.)

Packed lunches (refrigerators and a barbecue are available for your personal food)

Refreshments available on site

On-site registration

L’événement Marche solidaire Norroy a été mis à jour le 2026-08-13 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE