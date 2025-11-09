Marche solidaire Novembre bleu Salles-Mongiscard
Marche solidaire Novembre bleu Salles-Mongiscard dimanche 9 novembre 2025.
Marche solidaire Novembre bleu
Salle des fêtes Salles-Mongiscard Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Inscriptions.
10h départ de la marche.
2 parcours de 5 et 8km .
Salle des fêtes Salles-Mongiscard 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 89 77 16
