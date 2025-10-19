Marche solidaire Octobre rose Beuzeville
Marche solidaire Octobre rose Beuzeville dimanche 19 octobre 2025.
Marche solidaire Octobre rose
Allée d’Hailsham Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 10:30:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Marche solidaire organisée par l’association Kangoo Jump dans le cadre de Octobre rose. Inscription obligatoire.
Marche solidaire 5km organisée par Kangoo Jump dans le cadre de Octobre rose.
Départ à 10h30 au Gymnase André Quillé à Beuzeville
Venir habillé en rose
Participation de 5€ et inscription obligatoire. .
Allée d’Hailsham Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 7 85 38 42 34
English : Marche solidaire Octobre rose
Solidarity walk organized by the Kangoo Jump association as part of Pink October. Registration required.
German :
Solidaritätsmarsch, der vom Verein Kangoo Jump im Rahmen des Rosa Oktobers organisiert wird. Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Passeggiata di solidarietà organizzata dall’associazione Kangoo Jump nell’ambito dell’Ottobre Rosa. Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
Marcha solidaria organizada por la asociación Kangoo Jump en el marco del Octubre Rosa. Inscripción obligatoria.
L’événement Marche solidaire Octobre rose Beuzeville a été mis à jour le 2025-10-07 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville