Marche solidaire Octobre rose Beuzeville

Marche solidaire Octobre rose Beuzeville dimanche 19 octobre 2025.

Marche solidaire Octobre rose

Allée d’Hailsham Beuzeville Eure

Début : 2025-10-19 10:30:00
2025-10-19

Marche solidaire organisée par l’association Kangoo Jump dans le cadre de Octobre rose. Inscription obligatoire.
Départ à 10h30 au Gymnase André Quillé à Beuzeville
Venir habillé en rose
Participation de 5€ et inscription obligatoire.   .

Allée d’Hailsham Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 7 85 38 42 34 

English : Marche solidaire Octobre rose

Solidarity walk organized by the Kangoo Jump association as part of Pink October. Registration required.

German :

Solidaritätsmarsch, der vom Verein Kangoo Jump im Rahmen des Rosa Oktobers organisiert wird. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Passeggiata di solidarietà organizzata dall’associazione Kangoo Jump nell’ambito dell’Ottobre Rosa. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Marcha solidaria organizada por la asociación Kangoo Jump en el marco del Octubre Rosa. Inscripción obligatoria.

L’événement Marche solidaire Octobre rose Beuzeville a été mis à jour le 2025-10-07 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville