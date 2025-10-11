Marche solidaire « Octobre Rose » Salle Multiculturelle Breuillet
Marche solidaire « Octobre Rose » Salle Multiculturelle Breuillet samedi 11 octobre 2025.
Marche solidaire « Octobre Rose »
Salle Multiculturelle 1 Allée de la Chênaie Breuillet Charente-Maritime
Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Marche solidaire pour la prévention du cancer.
Pot convivial à l’arrivée.
Rendez-vous pour les inscriptions à 14h ; départ à 14h30.
Départ devant la Salle Multiculturelle.
English :
Walk in support of cancer prevention.
Drinks on arrival.
Registration at 2pm; departure at 2:30pm.
Start in front of the Salle Multiculturelle.
German :
Solidarischer Marsch für die Krebsprävention.
Geselliger Umtrunk bei der Ankunft.
Treffpunkt für die Einschreibungen um 14 Uhr; Start um 14:30 Uhr.
Start vor der Salle Multiculturelle.
Italiano :
Camminata a sostegno della prevenzione del cancro.
Bevande all’arrivo.
Iscrizioni alle 14.00; partenza alle 14.30.
Partenza davanti alla Salle Multiculturelle.
Espanol :
Caminata en apoyo de la prevención del cáncer.
Bebidas en la meta.
Inscripción a las 14.00 horas; salida a las 14.30 horas.
Salida frente a la Salle Multiculturelle.
