Marche solidaire « Octobre Rose » Salle Multiculturelle Breuillet

Marche solidaire « Octobre Rose » Salle Multiculturelle Breuillet samedi 11 octobre 2025.

Marche solidaire « Octobre Rose »

Salle Multiculturelle 1 Allée de la Chênaie Breuillet Charente-Maritime

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Marche solidaire pour la prévention du cancer.

Pot convivial à l’arrivée.

Rendez-vous pour les inscriptions à 14h ; départ à 14h30.

Départ devant la Salle Multiculturelle.

Salle Multiculturelle 1 Allée de la Chênaie Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 72 13 mairie@breuillet-17.fr

English :

Walk in support of cancer prevention.

Drinks on arrival.

Registration at 2pm; departure at 2:30pm.

Start in front of the Salle Multiculturelle.

German :

Solidarischer Marsch für die Krebsprävention.

Geselliger Umtrunk bei der Ankunft.

Treffpunkt für die Einschreibungen um 14 Uhr; Start um 14:30 Uhr.

Start vor der Salle Multiculturelle.

Italiano :

Camminata a sostegno della prevenzione del cancro.

Bevande all’arrivo.

Iscrizioni alle 14.00; partenza alle 14.30.

Partenza davanti alla Salle Multiculturelle.

Espanol :

Caminata en apoyo de la prevención del cáncer.

Bebidas en la meta.

Inscripción a las 14.00 horas; salida a las 14.30 horas.

Salida frente a la Salle Multiculturelle.

