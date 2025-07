Marche solidaire Octobre Rose Troisgots Condé-sur-Vire

Marche solidaire Octobre Rose Troisgots Condé-sur-Vire samedi 4 octobre 2025.

Marche solidaire Octobre Rose

Troisgots Plage verte (Le bourg) Condé-sur-Vire Manche

Début : 2025-10-04 18:30:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

2025-10-04

Pour sa 4è édition, la marche solidaire contre le cancer du sein organisée par la ville de Condé-sur-Vire se délocalise à la Chapelle sur Vire et vous donne rdv sur l’un des 3 circuits. Participez en famille, entre amis et dans votre plus belle tenue rose !

L’ensemble des recettes sera adressé au Centre François Baclesse Unicancer Caen au profit de la recherche médicale génétique cancer du sein et ovaires.

Cette année, faites votre inscription et votre don en ligne sur HelloAsso !

Un événement organisé en partenariat avec Savencia groupe et Elle & Vire et soutenu par Mutualia. .

Troisgots Plage verte (Le bourg) Condé-sur-Vire 50420 Manche Normandie +33 2 33 77 87 36 patricia.lepainteur@conde-sur-vire.fr

