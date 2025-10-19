Marche solidaire Octobre rose Frazé
Marche solidaire Octobre rose Frazé dimanche 19 octobre 2025.
Marche solidaire Octobre rose
2 rue du 8 mai 1945 Frazé Eure-et-Loir
Mobilisons nous pour le dépistage et la lutte contre le cancer du sein.
Une marche solidaire de 6km pour octobre rose est organisée le 19 octobre 2025 a 14h30.
Départ de La Passerelle à Frazé.
Buvette, crêpes, gaufres
2 rue du 8 mai 1945 Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34
English :
Let’s get together for breast cancer screening and the fight against breast cancer.
A 6km walk for pink october is organized on october 19, 2025 at 2:30 pm.
Departure from La Passerelle in Frazé.
Refreshment bar, crêpes, waffles
German :
Lassen Sie uns gemeinsam für die Früherkennung und den Kampf gegen Brustkrebs mobilisieren.
Am 19. Oktober 2025 findet um 14:30 Uhr ein 6 km langer Solidaritätsmarsch für den Rosa Oktober statt.
Start ist bei La Passerelle in Frazé.
Getränk, Crêpes, Waffeln
Italiano :
Uniamoci per lo screening e la lotta contro il cancro al seno.
Il 19 ottobre 2025, alle 14.30, è stata organizzata una camminata di 6 km per l’ottobre rosa.
Partenza da La Passerelle a Frazé.
Bar di ristoro, crêpes, cialde
Espanol :
Unámonos para la detección del cáncer de mama y la lucha contra esta enfermedad.
El 19 de octubre de 2025 a las 14.30 horas se organiza una marcha de 6 km por el octubre rosa.
Salida de La Passerelle en Frazé.
Bar de refrescos, crepes, gofres
