Marche solidaire Octobre rose Frazé

Marche solidaire Octobre rose Frazé dimanche 19 octobre 2025.

Marche solidaire Octobre rose

2 rue du 8 mai 1945 Frazé Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 14:30:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Mobilisons nous pour le dépistage et la lutte contre le cancer du sein.

Une marche solidaire de 6km pour octobre rose est organisée le 19 octobre 2025 a 14h30.

Départ de La Passerelle à Frazé.

Buvette, crêpes, gaufres

.

2 rue du 8 mai 1945 Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34

English :

Let’s get together for breast cancer screening and the fight against breast cancer.

A 6km walk for pink october is organized on october 19, 2025 at 2:30 pm.

Departure from La Passerelle in Frazé.

Refreshment bar, crêpes, waffles

German :

Lassen Sie uns gemeinsam für die Früherkennung und den Kampf gegen Brustkrebs mobilisieren.

Am 19. Oktober 2025 findet um 14:30 Uhr ein 6 km langer Solidaritätsmarsch für den Rosa Oktober statt.

Start ist bei La Passerelle in Frazé.

Getränk, Crêpes, Waffeln

Italiano :

Uniamoci per lo screening e la lotta contro il cancro al seno.

Il 19 ottobre 2025, alle 14.30, è stata organizzata una camminata di 6 km per l’ottobre rosa.

Partenza da La Passerelle a Frazé.

Bar di ristoro, crêpes, cialde

Espanol :

Unámonos para la detección del cáncer de mama y la lucha contra esta enfermedad.

El 19 de octubre de 2025 a las 14.30 horas se organiza una marcha de 6 km por el octubre rosa.

Salida de La Passerelle en Frazé.

Bar de refrescos, crepes, gofres

L’événement Marche solidaire Octobre rose Frazé a été mis à jour le 2025-09-06 par OTs DU PERCHE