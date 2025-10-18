Marche solidaire Octobre Rose Hérimoncourt
Le samedi 18 octobre 2025, la Ville d’Hérimoncourt vous invite à une journée solidaire et conviviale au profit de la Ligue contre le cancer du sein??
À 11h, départ depuis la mairie pour une marche de 4 km ouverte à tous !
Participation 2 €, reversés à la Ligue contre le cancer.
Venez partager un bon moment pour une belle cause. Et si vous pouvez, portez une touche de rose !
??? À 12h, rendez-vous à la salle des fêtes pour un repas solidaire (12€ par personne) sur inscription. .
Mairie d’Hérimoncourt Hérimoncourt 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 30 00
