Marche solidaire Octobre Rose Hérimoncourt

Début : 2025-10-18 11:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Le samedi 18 octobre 2025, la Ville d’Hérimoncourt vous invite à une journée solidaire et conviviale au profit de la Ligue contre le cancer du sein??

À 11h, départ depuis la mairie pour une marche de 4 km ouverte à tous !

Participation 2 €, reversés à la Ligue contre le cancer.

Venez partager un bon moment pour une belle cause. Et si vous pouvez, portez une touche de rose !

??? À 12h, rendez-vous à la salle des fêtes pour un repas solidaire (12€ par personne) sur inscription. .

Mairie d'Hérimoncourt Hérimoncourt 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

