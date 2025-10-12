MARCHE SOLIDAIRE OCTOBRE ROSE Salle des fêtes Lupersat

Salle des fêtes Place de la république Lupersat Creuse

Rendez-vous à 13h30 à la salle des fêtes de Lupersat pour les inscriptions.

Départ de la marche solidaire à 14h00.

2 circuits proposés 5 kms et 9 kms

Les bénéfices de la journée seront reversés à la Ligue contre le cancer de la Creuse .

Salle des fêtes Place de la république Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 67 51 mairielupersat@wanadoo.fr

