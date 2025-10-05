Marche solidaire Octobre Rose Meschers-sur-Gironde
Marche solidaire Octobre Rose Meschers-sur-Gironde dimanche 5 octobre 2025.
place du Marché Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2025-10-05 09:30:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Organisé par la mairie en partenariat avec l’ACAP et la Ligue contre le Cancer
place du Marché Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00
English :
Pink October » solidarity walk
Organized by the town hall in partnership with ACAP and the Ligue contre le Cancer (League against Cancer)
German :
Solidarischer Marsch « Rosa Oktober »
Organisiert von der Stadtverwaltung in Partnerschaft mit ACAP und der Krebsliga
Italiano :
Camminata di solidarietà « Ottobre rosa
Organizzata dal Municipio in collaborazione con l’ACAP e la Lega contro il cancro
Espanol :
Marcha solidaria « Octubre rosa
Organizada por el Ayuntamiento en colaboración con ACAP y la Liga contra el Cáncer
