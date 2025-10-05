Marche solidaire Octobre Rose Meschers-sur-Gironde

Marche solidaire Octobre Rose Meschers-sur-Gironde dimanche 5 octobre 2025.

Marche solidaire Octobre Rose

place du Marché Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 09:30:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Marche solidaire Octobre Rose



Organisé par la mairie en partenariat avec l’ACAP et la Ligue contre le Cancer

.

place du Marché Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00

English :

Pink October » solidarity walk



Organized by the town hall in partnership with ACAP and the Ligue contre le Cancer (League against Cancer)

German :

Solidarischer Marsch « Rosa Oktober »



Organisiert von der Stadtverwaltung in Partnerschaft mit ACAP und der Krebsliga

Italiano :

Camminata di solidarietà « Ottobre rosa



Organizzata dal Municipio in collaborazione con l’ACAP e la Lega contro il cancro

Espanol :

Marcha solidaria « Octubre rosa



Organizada por el Ayuntamiento en colaboración con ACAP y la Liga contra el Cáncer

L’événement Marche solidaire Octobre Rose Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-09-05 par Royan Atlantique