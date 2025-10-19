Marche solidaire Octobre Rose Ferme équestre La Tuilerie Pexonne

Marche solidaire Octobre Rose Ferme équestre La Tuilerie Pexonne dimanche 19 octobre 2025.

Marche solidaire Octobre Rose

Ferme équestre La Tuilerie 8 Rue de l’Usine Pexonne Meurthe-et-Moselle

À l’occasion d’Octobre Rose, La Tuilerie vous convie à une marche solidaire de 5km, accompagnée de poneys. Parcours accessible à tous, prévoir de bonnes chaussures. Tous les bénéfices seront reversés à l’association de lutte contre le cancer du sein.

Informations au 07 50 95 06 89Tout public

Ferme équestre La Tuilerie 8 Rue de l’Usine Pexonne 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 50 95 06 89

English :

To mark Pink October, La Tuilerie invites you to take part in a 5km solidarity walk, accompanied by ponies. Accessible to all, bring good shoes. All profits will be donated to the association fighting breast cancer.

Information on 07 50 95 06 89

German :

Anlässlich des Rosa Oktobers lädt La Tuilerie Sie zu einem 5 km langen Solidaritätsmarsch ein, der von Ponys begleitet wird. Die Strecke ist für alle zugänglich, bringen Sie gutes Schuhwerk mit. Alle Einnahmen gehen an den Verein zur Bekämpfung von Brustkrebs.

Informationen unter 07 50 95 06 89

Italiano :

In occasione dell’Ottobre Rosa, La Tuilerie vi invita a partecipare a una passeggiata di 5 km, accompagnati dai pony. Il percorso è accessibile a tutti, quindi portate delle buone scarpe. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione per la lotta contro il cancro al seno.

Per maggiori informazioni, chiamare il numero 07 50 95 06 89

Espanol :

Con motivo del Octubre Rosa, La Tuilerie le invita a participar en un paseo de 5 km, acompañado de ponis. El recorrido es accesible para todos, así que traiga buen calzado. La recaudación se destinará íntegramente a la asociación benéfica contra el cáncer de mama.

Para más información, llame al 07 50 95 06 89

