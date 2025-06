Marché solidaire « Paroles d’exils » Arrens Arrens-Marsous 25 juin 2025 15:00

Hautes-Pyrénées

Marché solidaire « Paroles d’exils » Arrens ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Ouverture du marché solidaire des producteurs locaux et début des festivités avec expositions, lectures, concerts et buvette…

Avec la participation de Balaï’tous Ensemble, du CJA, A la Bonheur, Dafra, Opus65, Alias, Dumble Doors, Alkimistao, Willo, Murmure du Monde, la bibliothèque, le club ados et les ateliers danse, chant, éveil musical, dessin et écriture du CJA et autres musiciens et poètes du Val d’Azun !

Arrens ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie accueilvalazun@gmail.com

English :

Opening of the local producers’ market and start of the festivities with exhibitions, readings, concerts and refreshments?

With the participation of Balaï?tous Ensemble, the CJA, A la Bonheur, Dafra, Opus65, Alias, Dumble Doors, Alkimistao, Willo, Murmure du Monde, the library, the teen club and the CJA’s dance, singing, early music, drawing and writing workshops, as well as other musicians and poets from the Val d’Azun!

German :

Eröffnung des solidarischen Marktes der lokalen Produzenten und Beginn der Festlichkeiten mit Ausstellungen, Lesungen, Konzerten und Getränken?

Unter Mitwirkung von Balaï?tous Ensemble, dem CJA, A la Bonheur, Dafra, Opus65, Alias, Dumble Doors, Alkimistao, Willo, Murmure du Monde, der Bibliothek, dem Teenagerclub und den Workshops Tanz, Gesang, musikalische Früherziehung, Zeichnen und Schreiben des CJA sowie anderen Musikern und Dichtern aus dem Val d’Azun!

Italiano :

Apertura del mercato dei produttori locali e inizio dei festeggiamenti con mostre, letture, concerti e rinfreschi?

Con la partecipazione del Balaï?tous Ensemble, del CJA, di A la Bonheur, Dafra, Opus65, Alias, Dumble Doors, Alkimistao, Willo, Murmure du Monde, della biblioteca, del teen club e dei laboratori di danza, canto, musica antica, disegno e scrittura curati dal CJA e da altri musicisti e poeti della Val d’Azun!

Espanol :

Inauguración del mercado de productores locales y comienzo de las fiestas con exposiciones, lecturas, conciertos y refrescos..

Con la participación de Balaï?tous Ensemble, el CJA, A la Bonheur, Dafra, Opus65, Alias, Dumble Doors, Alkimistao, Willo, Murmure du Monde, la biblioteca, el club de adolescentes y los talleres de danza, canto, música antigua, dibujo y escritura dirigidos por el CJA y otros músicos y poetas del Valle de Azun

