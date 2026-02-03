Marche solidaire PEP 28 Chartres

Marche solidaire PEP 28

En 2026, l’Association des PEP 28 célèbre 100 ans d’engagement au service de la solidarité, de la citoyenneté, de l’inclusion et de l’égalité des chances sur notre territoire. À cette occasion, une marche solidaire et Color Walk est organisée.

Les fonds collectés seront reversés aux bourses de solidarité afin de permettre à des enfants euréliens de partir en vacances. 2 parcours sont au programme 9 kms 5 kms. Sur inscriptions obligatoires. Ouvert à tous. 5 .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire communication1@pep28.asso.fr

In 2026, the Association des PEP 28 is celebrating 100 years of commitment to solidarity, citizenship, inclusion and equal opportunities in our region. To mark the occasion, a Color Walk is being organized.

