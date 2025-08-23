Marche solidaire Salle des fêtes Jean-Noël Lagueux Plumieux
Marche solidaire Salle des fêtes Jean-Noël Lagueux Plumieux dimanche 5 avril 2026.
Marche solidaire
Salle des fêtes Jean-Noël Lagueux Le Cambout Plumieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 09:30:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Au profit du Téléthon, marche de 9 kms. Rendez-vous à 9h30 pour un départ collectif à 10h. .
Salle des fêtes Jean-Noël Lagueux Le Cambout Plumieux 22210 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 60 75 22 87
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English :
L’événement Marche solidaire Plumieux a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Bretagne Centre