Marche solidaire Salle des fêtes Jean-Noël Lagueux Plumieux

Marche solidaire

Salle des fêtes Jean-Noël Lagueux Le Cambout Plumieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Au profit du Téléthon, marche de 9 kms. Rendez-vous à 9h30 pour un départ collectif à 10h. .

Salle des fêtes Jean-Noël Lagueux Le Cambout Plumieux 22210 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 60 75 22 87

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English :

L’événement Marche solidaire Plumieux a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Bretagne Centre