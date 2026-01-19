Marche solidaire pour Léa Route de l’Orbrie Pissotte

Marche solidaire pour Léa

Route de l’Orbrie Préau de l’école Pissotte Vendée

Début : 2026-02-08 08:15:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Marches de 8 et 6 Km

Marches de 8 et 6 Km (nouveaux parcours)

Une marche au profit de Léa, qui souffre d’une maladie génétique extrêmement rare (15 cas dans le monde, 1 en France)

Boîte à dons sur place.

Les bénéfices sont reversés à l’Association le TNPO2 de St Martin de Fraigneau pour financer des stages de rééducation intensifs, qui aide au développement de Léa.

Inscriptions de 8h15 à 10h15 sur place.

Ravitaillement à l’arrivée.

Gobelet personnel obligatoire. .

Route de l’Orbrie Préau de l’école Pissotte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 41 57 21 88

