Marche solidaire pour Léa Route de l’Orbrie Pissotte dimanche 8 février 2026.
Route de l’Orbrie Préau de l’école Pissotte Vendée
Début : 2026-02-08 08:15:00
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Marches de 8 et 6 Km
Marches de 8 et 6 Km (nouveaux parcours)
Une marche au profit de Léa, qui souffre d’une maladie génétique extrêmement rare (15 cas dans le monde, 1 en France)
Boîte à dons sur place.
Les bénéfices sont reversés à l’Association le TNPO2 de St Martin de Fraigneau pour financer des stages de rééducation intensifs, qui aide au développement de Léa.
Inscriptions de 8h15 à 10h15 sur place.
Ravitaillement à l’arrivée.
Gobelet personnel obligatoire. .
Route de l’Orbrie Préau de l’école Pissotte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 41 57 21 88
English :
8 and 6 km walks
