Marche solidaire pour Octobre rose Amancey dimanche 19 octobre 2025.

Gymnase Amancey Doubs

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Randonnée de 3km ou 10 km.

Ouvert à tous.

Dons à partir de 5€ Les fonds récoltés seront reversés à l’association Oncodoubs pour la lutte contre le cancer du sein.

Ensemble, avançons pour celles et ceux qui se battent chaque jour. .

Gymnase Amancey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

