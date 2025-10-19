Marche solidaire pour Octobre rose Amancey
Marche solidaire pour Octobre rose Amancey dimanche 19 octobre 2025.
Marche solidaire pour Octobre rose
Gymnase Amancey Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-10-19 09:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Randonnée de 3km ou 10 km.
Ouvert à tous.
Dons à partir de 5€ Les fonds récoltés seront reversés à l’association Oncodoubs pour la lutte contre le cancer du sein.
Ensemble, avançons pour celles et ceux qui se battent chaque jour. .
Gymnase Amancey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Marche solidaire pour Octobre rose
German : Marche solidaire pour Octobre rose
