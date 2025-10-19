Marche solidaire pour Octobre rose Amancey

Gymnase Amancey Doubs

Randonnée de 3km ou 10 km.
Ouvert à tous.
Dons à partir de 5€ Les fonds récoltés seront reversés à l’association Oncodoubs pour la lutte contre le cancer du sein.

Ensemble, avançons pour celles et ceux qui se battent chaque jour.   .

Gymnase Amancey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

