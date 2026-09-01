UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cavarc

Marche solidaire pour Octobre Rose Cavarc

dimanche 27 septembre 2026 · Cavarc

Marche solidaire pour Octobre Rose Cavarc

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
47330 Cavarc
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Cavarc

Marche solidaire pour Octobre Rose

Cavarc Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

La mairie et le comité des fêtes de Cavarc s’unissent pour Octobre Rose et vous attendre nombreux pour une marche solidaire.
> Parcours de 10 km
> Ouvert à tous
> Départ de la mairie de Cavarc à 10h
> Goûter de l’amitié à mi-parcours
> Apéritif offert à l’arrivée
La mairie et le comité des fêtes de Cavarc s’unissent pour Octobre Rose et vous attendre nombreux pour une marche solidaire.
> Parcours de 10 km
> Ouvert à tous
> Départ de la mairie de Cavarc à 10h
> Goûter de l’amitié à mi-parcours
> Apéritif offert à l’arrivée   .

Cavarc 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   lesellesroses47@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche solidaire pour Octobre Rose

The Cavarc Town Hall and the Cavarc Festival Committee are joining forces for Pink October and look forward to seeing many of you at a charity walk.
> 10 km route
> Open to everyone
> Starts at Cavarc Town Hall at 10 a.m.
> Friendship snack halfway through the walk
> Complimentary aperitif upon arrival

L’événement Marche solidaire pour Octobre Rose Cavarc a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Coeur de Bastides