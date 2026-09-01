Informations pratiques

Cavarc

Marche solidaire pour Octobre Rose

Cavarc Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

La mairie et le comité des fêtes de Cavarc s’unissent pour Octobre Rose et vous attendre nombreux pour une marche solidaire.

> Parcours de 10 km

> Ouvert à tous

> Départ de la mairie de Cavarc à 10h

> Goûter de l’amitié à mi-parcours

> Apéritif offert à l’arrivée

La mairie et le comité des fêtes de Cavarc s’unissent pour Octobre Rose et vous attendre nombreux pour une marche solidaire.

> Parcours de 10 km

> Ouvert à tous

> Départ de la mairie de Cavarc à 10h

> Goûter de l’amitié à mi-parcours

> Apéritif offert à l’arrivée .

Cavarc 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine lesellesroses47@gmail.com

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English : Marche solidaire pour Octobre Rose

The Cavarc Town Hall and the Cavarc Festival Committee are joining forces for Pink October and look forward to seeing many of you at a charity walk.

> 10 km route

> Open to everyone

> Starts at Cavarc Town Hall at 10 a.m.

> Friendship snack halfway through the walk

> Complimentary aperitif upon arrival

L’événement Marche solidaire pour Octobre Rose Cavarc a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Coeur de Bastides