Marche solidaire pour Octobre Rose Cavarc
dimanche 27 septembre 2026 · Cavarc
Informations pratiques
Cavarc
Marche solidaire pour Octobre Rose
Cavarc Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
La mairie et le comité des fêtes de Cavarc s’unissent pour Octobre Rose et vous attendre nombreux pour une marche solidaire.
> Parcours de 10 km
> Ouvert à tous
> Départ de la mairie de Cavarc à 10h
> Goûter de l’amitié à mi-parcours
> Apéritif offert à l’arrivée
La mairie et le comité des fêtes de Cavarc s’unissent pour Octobre Rose et vous attendre nombreux pour une marche solidaire.
> Parcours de 10 km
> Ouvert à tous
> Départ de la mairie de Cavarc à 10h
> Goûter de l’amitié à mi-parcours
> Apéritif offert à l’arrivée .
Cavarc 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine lesellesroses47@gmail.com
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English : Marche solidaire pour Octobre Rose
The Cavarc Town Hall and the Cavarc Festival Committee are joining forces for Pink October and look forward to seeing many of you at a charity walk.
> 10 km route
> Open to everyone
> Starts at Cavarc Town Hall at 10 a.m.
> Friendship snack halfway through the walk
> Complimentary aperitif upon arrival
L’événement Marche solidaire pour Octobre Rose Cavarc a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Coeur de Bastides