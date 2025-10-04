Marche solidaire pour Octobre rose La Bazoque
Marche solidaire pour Octobre rose La Bazoque samedi 4 octobre 2025.
Marche solidaire pour Octobre rose
Mairie de La Bazoque La Bazoque Orne
Début : 2025-10-04 14:30:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Marche solidaire de 8 km environ sur le territoire de La Bazoque.
Evènement ouvert à tous.
Inscriptions ouvertes sur place à partir de 13h30.
Préinscriptions avant le 27/09/2025 auprès des mairies d’Aubusson, La Lande-Patry, La Selle-la-Forge, Saint-Georges-des-Groseillers, La Bazoque. .
Mairie de La Bazoque La Bazoque 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 10 60 mairie@lasellelaforge.fr
