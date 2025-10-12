Marche solidaire pour Octobre Rose Lachaussée
Marche solidaire pour Octobre Rose Lachaussée dimanche 12 octobre 2025.
Marche solidaire pour Octobre Rose
Lachaussée Meuse


Début : Dimanche 2025-10-12 14:00:00



Organisée par l’association L’air du temps
Date Dimanche 12 octobre
Lieu de départ Maison des Associations, Haumont-lès-Lachaussée
Heure Rendez-vous à 14h00
Venez participer à une petite marche au profit d’Octobre Rose.
Une boisson chaude vous sera offerte à l’issue de la marche.
Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez apporter un gâteau à partager.
Une urne sera mise à disposition pour vos dons.
Venez nombreux soutenir cette belle cause !
Sous réserve des conditions météo
.
Lachaussée 55210 Meuse Grand Est lairdutemps55@laposte.net
English :
Organized by the association L’air du temps
Date: Sunday, October 12
Departure point: Maison des Associations, Haumont-lès-Lachaussée
Time: 2:00 pm
Come and take part in a short walk in aid of Pink October.
A hot drink will be offered at the end of the walk.
If you wish, you can bring a cake to share.
An urn will be available for donations.
Come one, come all to support this worthy cause!
Subject to weather conditions
German :
Organisiert von der Vereinigung L’air du temps
Datum: Sonntag, 12. Oktober
Startort: Maison des Associations, Haumont-lès-Lachaussée
Uhrzeit: Treffpunkt um 14.00 Uhr
Nehmen Sie an einer kleinen Wanderung zugunsten des Rosa Oktobers teil.
Am Ende der Wanderung wird Ihnen ein heißes Getränk angeboten.
Wenn Sie möchten, können Sie einen Kuchen mitbringen, um ihn mit anderen zu teilen.
Für Spenden steht eine Urne zur Verfügung.
Kommen Sie zahlreich und unterstützen Sie diese gute Sache!
Vorbehaltlich der Wetterbedingungen
Italiano :
Organizzato dall’associazione L’air du temps
Data: domenica 12 ottobre
Punto di partenza: Maison des Associations, Haumont-lès-Lachaussée
Orario: 14:00
Partecipate a una breve passeggiata a favore dell’Ottobre Rosa.
Alla fine della passeggiata verrà offerta una bevanda calda.
Chi lo desidera può portare un dolce da condividere.
Sarà disponibile un’urna per le donazioni.
Venite a sostenere questa causa meritevole!
Soggetto alle condizioni meteorologiche
Espanol :
Organizado por la asociación L’air du temps
Fecha: domingo 12 de octubre
Lugar de salida: Maison des Associations, Haumont-lès-Lachaussée
Hora: 14.00 h
Participe en una pequeña marcha a favor del Octubre Rosa.
Al final de la marcha se ofrecerá una bebida caliente.
Si lo desea, puede traer un pastel para compartir.
Habrá una urna disponible para donaciones.
Venga y apoye esta noble causa
Sujeto a las condiciones meteorológicas
