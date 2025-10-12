Marche solidaire pour Octobre Rose Lachaussée

Organisée par l’association L’air du temps

Date Dimanche 12 octobre

Lieu de départ Maison des Associations, Haumont-lès-Lachaussée

Heure Rendez-vous à 14h00

Venez participer à une petite marche au profit d’Octobre Rose.

Une boisson chaude vous sera offerte à l’issue de la marche.

Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez apporter un gâteau à partager.

Une urne sera mise à disposition pour vos dons.

Venez nombreux soutenir cette belle cause !

Sous réserve des conditions météo

Lachaussée 55210 Meuse Grand Est lairdutemps55@laposte.net

English :

Organized by the association L’air du temps

Date: Sunday, October 12

Departure point: Maison des Associations, Haumont-lès-Lachaussée

Time: 2:00 pm

Come and take part in a short walk in aid of Pink October.

A hot drink will be offered at the end of the walk.

If you wish, you can bring a cake to share.

An urn will be available for donations.

Come one, come all to support this worthy cause!

Subject to weather conditions

German :

Organisiert von der Vereinigung L’air du temps

Datum: Sonntag, 12. Oktober

Startort: Maison des Associations, Haumont-lès-Lachaussée

Uhrzeit: Treffpunkt um 14.00 Uhr

Nehmen Sie an einer kleinen Wanderung zugunsten des Rosa Oktobers teil.

Am Ende der Wanderung wird Ihnen ein heißes Getränk angeboten.

Wenn Sie möchten, können Sie einen Kuchen mitbringen, um ihn mit anderen zu teilen.

Für Spenden steht eine Urne zur Verfügung.

Kommen Sie zahlreich und unterstützen Sie diese gute Sache!

Vorbehaltlich der Wetterbedingungen

Italiano :

Organizzato dall’associazione L’air du temps

Data: domenica 12 ottobre

Punto di partenza: Maison des Associations, Haumont-lès-Lachaussée

Orario: 14:00

Partecipate a una breve passeggiata a favore dell’Ottobre Rosa.

Alla fine della passeggiata verrà offerta una bevanda calda.

Chi lo desidera può portare un dolce da condividere.

Sarà disponibile un’urna per le donazioni.

Venite a sostenere questa causa meritevole!

Soggetto alle condizioni meteorologiche

Espanol :

Organizado por la asociación L’air du temps

Fecha: domingo 12 de octubre

Lugar de salida: Maison des Associations, Haumont-lès-Lachaussée

Hora: 14.00 h

Participe en una pequeña marcha a favor del Octubre Rosa.

Al final de la marcha se ofrecerá una bebida caliente.

Si lo desea, puede traer un pastel para compartir.

Habrá una urna disponible para donaciones.

Venga y apoye esta noble causa

Sujeto a las condiciones meteorológicas

