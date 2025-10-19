Marche solidaire pour Octobre Rose Salle Socio-Culturelle L’Île-d’Elle
Marche solidaire pour Octobre Rose Salle Socio-Culturelle L’Île-d’Elle dimanche 19 octobre 2025.
Marche solidaire pour Octobre Rose
Salle Socio-Culturelle Rue du stade L’Île-d’Elle Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 09:00:00
fin : 2025-10-19 12:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Marche Solidaire OCTOBRE ROSE L’ÎLE D’ELLE
Comme chaque année, notre commune se mobilise pour la lutte contre le cancer du sein.
Venez nombreuses participer à cette matinée sportive, conviviale et solidaire
09h00 Inscriptions au foyer rural
09h30 Échauffement en musique avec le Club de danse Nellezais
10h00 Départ pour une marche au choix 5 km ou 10 km
1 bouteille d’eau offerte à chaque participante par le Proxi
Collation à l’arrivée offerte par la municipalité (avec la brioche généreusement offerte par la boulangerie Au Fourn’Ile)
Vente de créations par l’Association de loisirs créatifs Nellezais
Participation 5 €
L’intégralité des bénéfices sera reversée à la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer.
Ensemble, marchons pour la santé, l’espoir et la solidarité. .
Salle Socio-Culturelle Rue du stade L’Île-d’Elle 85770 Vendée Pays de la Loire +33 7 78 19 05 49 communication@mairie-iledelle.fr
English :
Solidarity Walk OCTOBRE ROSE ? L?ÎLE D?ELLE
German :
Solidaritätsmarsch OCTOBRE ROSE ? DIE INSEL VON SIE
Italiano :
Passeggiata di solidarietà OCTOBER ROSE ? L’ISOLA D’ELBA
Espanol :
MARCHA SOLIDARIA ROSA DE OCTUBRE ? L’ÎLE D’ELLE
L’événement Marche solidaire pour Octobre Rose L’Île-d’Elle a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud