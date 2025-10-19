Marche solidaire pour Octobre Rose Salle Socio-Culturelle L’Île-d’Elle

Salle Socio-Culturelle Rue du stade L’Île-d’Elle Vendée

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 12:00:00

2025-10-19

Marche Solidaire OCTOBRE ROSE L’ÎLE D’ELLE

Comme chaque année, notre commune se mobilise pour la lutte contre le cancer du sein.

Venez nombreuses participer à cette matinée sportive, conviviale et solidaire

09h00 Inscriptions au foyer rural

09h30 Échauffement en musique avec le Club de danse Nellezais

10h00 Départ pour une marche au choix 5 km ou 10 km

1 bouteille d’eau offerte à chaque participante par le Proxi

Collation à l’arrivée offerte par la municipalité (avec la brioche généreusement offerte par la boulangerie Au Fourn’Ile)

Vente de créations par l’Association de loisirs créatifs Nellezais

Participation 5 €

L’intégralité des bénéfices sera reversée à la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer.

Ensemble, marchons pour la santé, l’espoir et la solidarité. .

Salle Socio-Culturelle Rue du stade L’Île-d’Elle 85770 Vendée Pays de la Loire +33 7 78 19 05 49 communication@mairie-iledelle.fr

English :

Solidarity Walk OCTOBRE ROSE ? L?ÎLE D?ELLE

German :

Solidaritätsmarsch OCTOBRE ROSE ? DIE INSEL VON SIE

Italiano :

Passeggiata di solidarietà OCTOBER ROSE ? L’ISOLA D’ELBA

Espanol :

MARCHA SOLIDARIA ROSA DE OCTUBRE ? L’ÎLE D’ELLE

