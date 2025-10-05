MARCHE SOLIDAIRE René
MARCHE SOLIDAIRE René dimanche 5 octobre 2025.
MARCHE SOLIDAIRE
Terrain de sports René Sarthe
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date :
Début : 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05 12:00:00
Date(s) :
2025-10-05
Randonnée pédestre organisée par l’association Une Chance In’Ouie pour Ava atteinte de malformations des oreilles, les fonds permettraient de réaliser les opérations aux Etats Unis
Parcours de 8km au départ du terrain de sports de René à partir de 9h30.
Inscription sur place dès 9h Tarifs 8€ par adulte et gratuit pour les moins de 10 ans
Buvette et restauration rapide sur place.
Ravitaillement tout le long du parcours.
En collaboration avec le Comité des Fêtes de René
Plus d’infos https://www.facebook.com/ledroitdentendre/?locale=fr_FR .
Terrain de sports René 72260 Sarthe Pays de la Loire unechanceinouiepourava@gmail.com
English :
Walk organized by the association Une Chance In’Ouie for Ava, who suffers from ear deformities. Funds raised will enable operations to be carried out in the United States
German :
Wanderung, organisiert vom Verein Une Chance In Ouie für Ava, die an Ohrfehlbildungen leidet. Mit dem Geld können die Operationen in den USA durchgeführt werden
Italiano :
Una camminata organizzata dall’associazione Une Chance In’Ouie per Ava, affetta da malformazioni alle orecchie. I fondi raccolti permetteranno di effettuare operazioni negli Stati Uniti
Espanol :
Marcha organizada por la asociación Une Chance In’Ouie en favor de Ava, que padece malformaciones de las orejas. Los fondos recaudados permitirán realizar operaciones en Estados Unidos
