Marche Solidaire Saint-Lyphard
Marche Solidaire Saint-Lyphard dimanche 29 mars 2026.
Marche Solidaire
Salle des Sports de la Madeleine Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:30:00
fin : 2026-03-29 12:30:00
Date(s) :
2026-03-29
Venez profiter d’une marche solidaire en famille ou entre amis au profit du voyage des gazelenn avec Élodie et la joëlette au Sénégal
Objectif du séjour courir et apporter des fournitures aux écoliers sénégalais du Siné Saloum
Marche sportive d’ environ 10 km
Marche familiale d’environ 5 km.
Collation offerte à l’arrivé, buvette .
Salle des Sports de la Madeleine Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 61 25 17 50
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English :
L’événement Marche Solidaire Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44