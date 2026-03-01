Marche Solidaire

Salle des Sports de la Madeleine Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:30:00

fin : 2026-03-29 12:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Venez profiter d’une marche solidaire en famille ou entre amis au profit du voyage des gazelenn avec Élodie et la joëlette au Sénégal

Objectif du séjour courir et apporter des fournitures aux écoliers sénégalais du Siné Saloum

Marche sportive d’ environ 10 km

Marche familiale d’environ 5 km.

Collation offerte à l’arrivé, buvette .

Salle des Sports de la Madeleine Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 61 25 17 50

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English :

L’événement Marche Solidaire Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44