Marche solidaire Savasse
Marche solidaire Savasse dimanche 19 avril 2026.
Marche solidaire
Place de la mairie Savasse Drôme
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 13:30:00
fin : 2026-04-19 17:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Marche solidaire au profit de AventuR’Ose
2 parcours 5 et 12 km sur des chemins choisis soigneusement
À l’arrivée de quoi se restaurer et s’hydrater, et discussion autour d’un thème santé et de notre future aventure
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Place de la mairie Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 89 91 45
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English :
Walk in aid of AventuR’Ose
2 routes, 5 and 12 km, on carefully chosen paths
At the finish line, refreshments and a discussion on health and our future adventure
L’événement Marche solidaire Savasse a été mis à jour le 2026-03-16 par Montélimar Tourisme Agglomération