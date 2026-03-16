Marche solidaire

Place de la mairie Savasse Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 13:30:00

fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Marche solidaire au profit de AventuR’Ose

2 parcours 5 et 12 km sur des chemins choisis soigneusement

À l’arrivée de quoi se restaurer et s’hydrater, et discussion autour d’un thème santé et de notre future aventure

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Place de la mairie Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 89 91 45

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English :

Walk in aid of AventuR’Ose

2 routes, 5 and 12 km, on carefully chosen paths

At the finish line, refreshments and a discussion on health and our future adventure

L’événement Marche solidaire Savasse a été mis à jour le 2026-03-16 par Montélimar Tourisme Agglomération