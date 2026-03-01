Marche solidaire semi urbaine rue du château Missillac

Marche solidaire semi urbaine

rue du château halle de marché Missillac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 07:30:00

fin : 2026-03-29 10:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Une marche solidaire semi urbaine

au profit de l’association MamZ’elles aur Ruban d’Or, pour soutenir la lutte contre les cancers pédiatriques

Dimanche 29 mars

Inscriptions et départs entre 7h30 et 10h, halles du marché de Missillac

4 circuits 6, 10, 14 et 17 km

Ramener son gobelet

Participation 5€ dont 1€ reversé à Mam’Zelles au ruban d’or

Contact ESCO44

06 14 22 49 31 .

rue du château halle de marché Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Marche solidaire semi urbaine Missillac a été mis à jour le 2026-03-15 par ADT44