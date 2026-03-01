Marche solidaire semi urbaine rue du château Missillac
Marche solidaire semi urbaine rue du château Missillac dimanche 29 mars 2026.
Marche solidaire semi urbaine
rue du château halle de marché Missillac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 07:30:00
fin : 2026-03-29 10:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Une marche solidaire semi urbaine
au profit de l’association MamZ’elles aur Ruban d’Or, pour soutenir la lutte contre les cancers pédiatriques
Dimanche 29 mars
Inscriptions et départs entre 7h30 et 10h, halles du marché de Missillac
4 circuits 6, 10, 14 et 17 km
Ramener son gobelet
Participation 5€ dont 1€ reversé à Mam’Zelles au ruban d’or
Contact ESCO44
06 14 22 49 31 .
rue du château halle de marché Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Marche solidaire semi urbaine Missillac a été mis à jour le 2026-03-15 par ADT44