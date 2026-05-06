Sentheim

Marche solidaire

1 Grand Rue Sentheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 13:30:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Marche solidaire accessible à tous, d’une distance de 5,5 km. Le parcours est praticable en poussette et les chiens sont les bienvenus, à condition d’être tenus en laisse. Petites collations à l’arrivée (crêpes, pâtisseries et boissons). Les fonds récoltés serviront à améliorer le bien-être des patients. Inscriptions sur place. Le tarif comprend la marche, une pâtisserie et une boisson.

L’Association des bénévoles de Saint-Jean vous propose une marche solidaire accessible à tous, d’une distance de 5,5 km. Le parcours est praticable en poussette et les chiens sont les bienvenus, à condition d’être tenus en laisse. À l’arrivée, vous pourrez profiter d’une petite collation (crêpes, pâtisseries et boissons). Les fonds récoltés serviront à améliorer le bien-être des patients. Inscriptions sur place. Le tarif comprend la marche, une pâtisserie et une boisson. .

1 Grand Rue Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 6 03 15 07 53

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English :

5.5 km solidarity walk open to all. The route is suitable for baby carriages and dogs are welcome, provided they are kept on a leash. Snacks at the finish (pancakes, pastries and drinks). Funds raised will be used to improve the well-being of patients. Registration on site. The fee includes the walk, a pastry and a drink.

L’événement Marche solidaire Sentheim a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach