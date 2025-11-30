Marche Solidaire Cour de la mairie Tannerre-en-Puisaye

Marche Solidaire

Cour de la mairie 22 Bis Rue Saint-Blaise Tannerre-en-Puisaye Yonne

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Marche solidaire contre la maladie de Charcot, boissons chaudes. départ à 9h pour 12km et à 10h pour 8km. Chaque don sera reversé à l’ARSLA. .

Cour de la mairie 22 Bis Rue Saint-Blaise Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comitetannerre@gmail.com

