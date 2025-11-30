Marche Solidaire Cour de la mairie Tannerre-en-Puisaye

Marche Solidaire Cour de la mairie Tannerre-en-Puisaye dimanche 30 novembre 2025.

Marche Solidaire

Cour de la mairie 22 Bis Rue Saint-Blaise Tannerre-en-Puisaye Yonne

Marche solidaire contre la maladie de Charcot, boissons chaudes. départ à 9h pour 12km et à 10h pour 8km. Chaque don sera reversé à l’ARSLA.   .

Cour de la mairie 22 Bis Rue Saint-Blaise Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   comitetannerre@gmail.com

