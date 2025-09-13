Marche solidaire Gymnase La Lionchère Tence

Marche solidaire Gymnase La Lionchère Tence samedi 13 septembre 2025.

Marche solidaire

Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire

Début : 2025-09-13 13:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Marché solidaire organisée par les Sapeurs Pompiers de Tence au profit de Retinostop. Marches de 6 et 13 km. VTT et VAE de 26 km.

Soupe aux choux à partir de 19h (12€).

Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 89 17 60

English :

Solidarity market organized by the Tence Fire Brigade to benefit Retinostop. Walks of 6 and 13 km. Mountain bike and VAE 26 km.

Cabbage soup from 7pm (12?).

German :

Solidaritätsmarkt, organisiert von den Feuerwehrleuten von Tence zugunsten von Retinostop. Wanderungen von 6 und 13 km. Mountainbike und VAE 26 km.

Kohlsuppe ab 19 Uhr (12?).

Italiano :

Mercatino di solidarietà organizzato dai vigili del fuoco di Tence a favore di Retinostop. Passeggiate di 6 e 13 km. Mountain bike e VAE di 26 km.

Zuppa di cavoli dalle 19.00 (12?).

Espanol :

Mercadillo solidario organizado por los bomberos de Tence en beneficio de Retinostop. Paseos de 6 y 13 km. Bicicleta de montaña y VAE de 26 km.

Sopa de col a partir de las 19h (¿12?).

