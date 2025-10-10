Marché solidaire : une force à partager Bois de Vincennes Paris

Marché solidaire : une force à partager Bois de Vincennes Paris vendredi 10 octobre 2025.

Participez à une sortie conviviale et solidaire au cœur du Bois de Vincennes, organisée en partenariat avec la Résidence autonomie » Les Tourelles » de la Ville de Paris. Une occasion unique de profiter de la nature, de partager des moments chaleureux et de renforcer les liens entre les participants, dans une ambiance à la fois détendue et bienveillante.

Le marché solidaire invite chacun à se mobiliser pour une cause commune. Entre échanges, découvertes et rencontres, c’est l’occasion de partager ses forces, soutenir des initiatives locales et vivre un moment convivial au service de la solidarité

Le vendredi 10 octobre 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit

Nombre de place limitée à 8 personnes

Sur inscription :

0149575970 ou malika.jaouani@paris.fr

Informations : malika.jaouani@paris.fr

Public adultes. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-10T13:00:00+02:00

fin : 2025-10-10T15:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-10T10:00:00+02:00_2025-10-10T12:00:00+02:00

Bois de Vincennes Porte Dorée 75012 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris