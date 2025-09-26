MARCHÉ SONORE ET ABATTAGE PAYSAN Vigneux-de-Bretagne
Marché de producteurs locaux
Suivi d’une séance d’écoute documentaire et d’une discussion autour du projet de l’association l’APPPOC. Bar et restauration sur place. Animé par l’association Les Barjoues.
Organisé dans le cadre de la Fête des Possibles en Erdre et Gesvres .
La Joue Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire
