Marche sous la Lune Place de l Hotel de Ville Tournon-d’Agenais
mardi 28 juillet 2026 · Place de l Hotel de Ville · Tournon-d'Agenais
Informations pratiques
Tournon-d’Agenais
Marche sous la Lune
Place de l Hotel de Ville 66 Place de L Hôtel de ville Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Randonnée pédestre accompagnée de 10km.
inscriptions sur place à partir de 19h30.
Gratuit pour les moins de 14 ans.
Nos amis les chiens même en laisse ne sont pas admis.
Randonnée pédestre accompagnée de 10km.
inscriptions sur place à partir de 19h30.
Gratuit pour les moins de 14 ans.
Nos amis les chiens même en laisse ne sont pas admis.
prévoir chaussures de marche, eau, éclairage.
Départ 20h de la place de la mairie.
Casse croute à l’arrivée. .
Place de l Hotel de Ville 66 Place de L Hôtel de ville Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 92 40 90 dan.philip@wanadoo.fr
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English : Marche sous la Lune
10-km guided hike.
On-site registration starting at 7:30 p.m.
Free for children under 14.
Dogs, even on a leash, are not allowed.
L’événement Marche sous la Lune Tournon-d’Agenais a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Vallée du Lot et Garonne
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