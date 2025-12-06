Marche sous la pleine lune

Néoux Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Tout le monde debout, il est l’heure d’aller marcher sous la pleine lune mais soyez rassurés, la récompense est au bout du chemin avec un petit-déjeuner gourmand salé et sucré.

Rendez-vous à 7h devant la mairie.

Réservation obligatoire avant le 1er décembre

Organisé par l’association Néoux-Rencontres Familles Rurales .

Néoux 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 04 31 45

English : Marche sous la pleine lune

L’événement Marche sous la pleine lune Néoux a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Aubusson-Felletin