Marche sous la pleine lune Néoux
Marche sous la pleine lune Néoux samedi 6 décembre 2025.
Marche sous la pleine lune
Néoux Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Tout le monde debout, il est l’heure d’aller marcher sous la pleine lune mais soyez rassurés, la récompense est au bout du chemin avec un petit-déjeuner gourmand salé et sucré.
Rendez-vous à 7h devant la mairie.
Réservation obligatoire avant le 1er décembre
Organisé par l’association Néoux-Rencontres Familles Rurales .
Néoux 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 04 31 45
English : Marche sous la pleine lune
L’événement Marche sous la pleine lune Néoux a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Aubusson-Felletin