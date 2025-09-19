Marche sous les étoiles Odile en bonne santé Docelles

Marche sous les étoiles Odile en bonne santé Docelles vendredi 19 septembre 2025.

Marche sous les étoiles

Odile en bonne santé 22 rue de la patience Docelles Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-11-14 19:15:00

Date(s) :

2025-09-19 2025-10-03 2025-10-17 2025-10-31 2025-11-14 2025-11-28 2025-12-19

La marche sous les étoiles est un événement organisé par l’association Odile en bonne santé, basée à Docelles. Il s’agit d’une randonnée douce d’une durée comprise entre 1h et 1h30, sans difficulté, autour de Docelles. Elle a lieu un vendredi sur 2 à 18h.

Les marches sont accessibles à tout public après avoir adhéré à l’association (5€ par an).Tout public

5 .

Odile en bonne santé 22 rue de la patience Docelles 88460 Vosges Grand Est +33 6 12 84 62 76

English :

Walking under the stars is an event organized by the Docelles-based association Odile en bonne santé. It’s a gentle hike lasting between 1h and 1h30, without difficulty, around Docelles. It takes place every other Friday at 6pm.

The walks are open to the general public once you have joined the association (5? per year).

German :

Die Wanderung unter den Sternen ist eine Veranstaltung, die von dem in Docelles ansässigen Verein Odile en bonne santé organisiert wird. Es handelt sich um eine sanfte Wanderung von 1 bis 1,5 Stunden Dauer, ohne Schwierigkeiten, rund um Docelles. Sie findet jeden zweiten Freitag um 18 Uhr statt.

Die Wanderungen sind für jedermann zugänglich, wenn man dem Verein beitritt (5? pro Jahr).

Italiano :

La passeggiata sotto le stelle è un evento organizzato dall’associazione Odile en bonne santé, con sede a Docelles. Si tratta di una camminata dolce della durata di 1h 1h30, senza difficoltà, nei dintorni di Docelles. Si svolge ogni due venerdì alle 18.00.

Le passeggiate sono aperte a chiunque sia iscritto all’associazione (l’iscrizione costa 5 euro all’anno).

Espanol :

El paseo bajo las estrellas es un evento organizado por la asociación Odile en bonne santé, con sede en Docelles. Se trata de un paseo suave de entre 1h y 1h30, sin dificultad, por los alrededores de Docelles. Tiene lugar cada dos viernes a las 18.00 horas.

Los paseos están abiertos a todas las personas que se hayan afiliado a la asociación (la afiliación cuesta 5 euros al año).

L’événement Marche sous les étoiles Docelles a été mis à jour le 2025-09-04 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES