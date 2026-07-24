Informations pratiques

Docelles

Marche sous les étoiles

22 rue de la patience Docelles Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-04 18:00:00

fin : 2026-12-11 19:30:00

Date(s) :

2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-30 2026-11-06 2026-11-13 2026-11-27 2026-12-04 2026-12-11

La marche sous les étoiles est un événement organisé par l’association Odile en bonne santé, basée à Docelles. Cette marche a une durée comprise entre 1h et 1h30, sans difficulté avec un léger dénivelé en fonction du parcours, autour de Docelles. Elle a lieu 3 vendredis sur 4 à 18h.

Les marches sont accessibles à tout public après avoir adhéré à l’association (5€ par an).Tout public

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22 rue de la patience Docelles 88460 Vosges Grand Est +33 6 12 84 62 76

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English :

The Walk Under the Stars is an event organized by the Odile en bonne santé association, based in Docelles. This walk lasts between 1 hour and 1 hour and 30 minutes; it is easy with a slight elevation gain depending on the route, and takes place around Docelles. It is held on 3 out of every 4 Fridays at 6:00 p.m.

The walks are open to everyone after joining the association (5? per year).

L’événement Marche sous les étoiles Docelles a été mis à jour le 2026-07-24 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES