Castillon-de-Saint-Martory

MARCHÉ SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES

Castillon-de-Saint-Martory Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 16:00:00

fin : 2026-05-21 19:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Marché de producteurs locaux et de créateurs spécial fête des mères !

Marché Spécial Fête des Mères à Castillon-de-Saint-Martory !

Offrez du local, du beau et du fait-main

Venez flâner parmi les stands de producteurs locaux et de créateurs passionnés

– Savons & cosmétiques artisanaux

– Bijoux fantaisie

– Céramiques

– Créations originales et idées cadeaux pleines de charme

Une belle occasion de dénicher un cadeau unique, authentique et rempli de sens pour célébrer les mamans. .

Castillon-de-Saint-Martory 31360 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Local producers’ and designers’ market Mother’s Day special!

L’événement MARCHÉ SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES Castillon-de-Saint-Martory a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE