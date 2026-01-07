Marché spécial Saint-Valentin Le Comptoir du Soin Valence
Marché spécial Saint-Valentin
Le Comptoir du Soin 241 rue Faventines Valence Drôme
Début : 2026-02-08 10:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
Date(s) :
2026-02-08
À l’occasion de la Saint-Valentin, notre institut de bien-être se transforme le temps d’un moment chaleureux et intimiste.
Le Comptoir du Soin 241 rue Faventines Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lecomptoirdusoin26@outlook.fr
English :
For Valentine?s Day, our wellness institute is transformed for a warm and intimate moment.
