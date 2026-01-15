Marché Suzonnier Chez la p’tite Suzanne Lanans
Marché Suzonnier
Chez la p’tite Suzanne 11 grande rue Lanans Doubs
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
2026-05-24
Chez la p’tite Suzanne a à cœur de promouvoir l’artisanat et le savoir faire local et pour l’occasion accueille entre vingt et trente exposant·es locaux·les.
Tout au long de la journée dans une ambiance conviviale, vous déambulerez entre les savoirs faire locaux et différents stands.
L’association propose une p’tite restauration maison et des boissons locales. .
Chez la p’tite Suzanne 11 grande rue Lanans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 70 95 64 82 chezlaptitesuzanne@gmail.com
