Marché Suzonnier Chez la p’tite Suzanne Lanans

Marché Suzonnier

Chez la p’tite Suzanne 11 grande rue Lanans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Chez la p’tite Suzanne a à cœur de promouvoir l’artisanat et le savoir faire local et pour l’occasion accueille entre vingt et trente exposant·es locaux·les.

Tout au long de la journée dans une ambiance conviviale, vous déambulerez entre les savoirs faire locaux et différents stands.

L’association propose une p’tite restauration maison et des boissons locales. .

Chez la p’tite Suzanne 11 grande rue Lanans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 70 95 64 82 chezlaptitesuzanne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché Suzonnier

L’événement Marché Suzonnier Lanans a été mis à jour le 2026-01-15 par ENERGY CITIES