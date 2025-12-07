marche téléthon Salle Georges Blandin Lacanche

marche téléthon Salle Georges Blandin Lacanche dimanche 7 décembre 2025.

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 12:00:00

Lacanche Animation propose une Marche de 5km à l’occasion du Téléthon. L’équipe vous accueille dès 9h30 avec café, thé, tisane. Départ groupé.
La totalité des gains sera reversée au Téléthon.   .

Salle Georges Blandin Rue de la Tournée Lacanche 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   lacanche.animation@laposte.net

