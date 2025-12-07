marche téléthon Salle Georges Blandin Lacanche
marche téléthon Salle Georges Blandin Lacanche dimanche 7 décembre 2025.
marche téléthon
Salle Georges Blandin Rue de la Tournée Lacanche Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 12:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Lacanche Animation propose une Marche de 5km à l’occasion du Téléthon. L’équipe vous accueille dès 9h30 avec café, thé, tisane. Départ groupé.
La totalité des gains sera reversée au Téléthon. .
Salle Georges Blandin Rue de la Tournée Lacanche 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lacanche.animation@laposte.net
English : marche téléthon
L’événement marche téléthon Lacanche a été mis à jour le 2025-12-03 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)