Marche Tence

Marche Tence dimanche 30 novembre 2025.

Marche

Les Mazeaux Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 13:30:00
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-30

Marche et rando VTT organisées par l’association de la Béate des Mazeaux.
Jeux géants en bois, vin chaud.
Les Mazeaux Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   perrinphilippe90@neuf.fr

English :

Walk and mountain bike ride organized by the Béate des Mazeaux association.
Giant wooden games, mulled wine.

German :

Wanderung und Mountainbike-Tour, organisiert von der Association de la Béate des Mazeaux.
Riesige Holzspiele, Glühwein.

Italiano :

Passeggiata a piedi e in mountain bike organizzata dall’associazione Béate des Mazeaux.
Giochi giganti in legno, vin brulé.

Espanol :

Paseo a pie y en bicicleta de montaña organizado por la asociación Béate des Mazeaux.
Juegos gigantes de madera, vino caliente.

L’événement Marche Tence a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon