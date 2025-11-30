Marche Tence
Marche Tence dimanche 30 novembre 2025.
Marche
Les Mazeaux Tence Haute-Loire
Début : 2025-11-30 13:30:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Marche et rando VTT organisées par l’association de la Béate des Mazeaux.
Jeux géants en bois, vin chaud.
Les Mazeaux Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes perrinphilippe90@neuf.fr
English :
Walk and mountain bike ride organized by the Béate des Mazeaux association.
Giant wooden games, mulled wine.
German :
Wanderung und Mountainbike-Tour, organisiert von der Association de la Béate des Mazeaux.
Riesige Holzspiele, Glühwein.
Italiano :
Passeggiata a piedi e in mountain bike organizzata dall’associazione Béate des Mazeaux.
Giochi giganti in legno, vin brulé.
Espanol :
Paseo a pie y en bicicleta de montaña organizado por la asociación Béate des Mazeaux.
Juegos gigantes de madera, vino caliente.
