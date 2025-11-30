Marche Tence

Marche

Les Mazeaux Tence Haute-Loire

Début : 2025-11-30 13:30:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Marche et rando VTT organisées par l’association de la Béate des Mazeaux.

Jeux géants en bois, vin chaud.

Les Mazeaux Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes perrinphilippe90@neuf.fr

English :

Walk and mountain bike ride organized by the Béate des Mazeaux association.

Giant wooden games, mulled wine.

German :

Wanderung und Mountainbike-Tour, organisiert von der Association de la Béate des Mazeaux.

Riesige Holzspiele, Glühwein.

Italiano :

Passeggiata a piedi e in mountain bike organizzata dall’associazione Béate des Mazeaux.

Giochi giganti in legno, vin brulé.

Espanol :

Paseo a pie y en bicicleta de montaña organizado por la asociación Béate des Mazeaux.

Juegos gigantes de madera, vino caliente.

