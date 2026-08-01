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AGENDA · Chambrey

Marché Terroir en fête Chambrey

samedi 22 août 2026 · Chambrey

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
16:00:00
Ville
57170 Chambrey
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Chambrey

Marché Terroir en fête

Chambrey Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 16:00:00
fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Le foyer rural organise une soirée festive, au programme

Marché producteur
Bal en plein air dès 21h
Restauration et buvette sur placeTout public
0  .

Chambrey 57170 Moselle Grand Est  

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English :

The rural community center is hosting a festive evening. The program includes:

Farmers’ market
Open-air dance starting at 9 p.m.
Food and drinks available on site

L’événement Marché Terroir en fête Chambrey a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS