Informations pratiques

Chambrey

Marché Terroir en fête

Chambrey Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 16:00:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le foyer rural organise une soirée festive, au programme

Marché producteur

Bal en plein air dès 21h

Restauration et buvette sur placeTout public

0 .

Chambrey 57170 Moselle Grand Est

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English :

The rural community center is hosting a festive evening. The program includes:

Farmers’ market

Open-air dance starting at 9 p.m.

Food and drinks available on site

L’événement Marché Terroir en fête Chambrey a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS