Marché Terroir en fête Chambrey
samedi 22 août 2026 · Chambrey
Informations pratiques
Chambrey
Marché Terroir en fête
Chambrey Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 16:00:00
fin : 2026-08-22 22:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Le foyer rural organise une soirée festive, au programme
Marché producteur
Bal en plein air dès 21h
Restauration et buvette sur placeTout public
0 .
Chambrey 57170 Moselle Grand Est
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English :
The rural community center is hosting a festive evening. The program includes:
Farmers’ market
Open-air dance starting at 9 p.m.
Food and drinks available on site
L’événement Marché Terroir en fête Chambrey a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS