Marche topographique nocturne Varsberg

42 rue de Ham Varsberg Moselle

Samedi 2026-02-07 16:00:00

L’Amical des Jeunes de Varsberg organise sa marche topographique nocturne. Vous aurez 2 parcours au choix un destiné aux familles/débutants et un destiné aux initiés/sportifs. La marche se fait par équipe de 2 personnes minimum.

Sur place, vous sera fourni 1 carte topographique et 1 boussole. Mais n’oubliez pas votre téléphone, une lampe torche et une calculatrice.Tout public

42 rue de Ham Varsberg 57880 Moselle Grand Est +33 6 26 28 92 55 amicale@gmx.fr

The Amical des Jeunes de Varsberg is organizing its topographical night walk. There will be 2 routes to choose from: one for families/beginners and one for initiates/athletes. The walk is done in teams of 2 people minimum.

You’ll be provided with 1 topographical map and 1 compass. But don’t forget your phone, flashlight and calculator.

