Marché tous les lundis matins Lucenay-lès-Aix

Marché tous les lundis matins

Place de l’église Lucenay-lès-Aix Nièvre

Petit marché hebdomadaire où vous trouverez essentiellement de l’alimentation. .

Place de l’église Lucenay-lès-Aix 58380 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 51 95

