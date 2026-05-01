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Marché trad’ La Châtre-Langlin

Marché trad’ La Châtre-Langlin

Marché trad’ La Châtre-Langlin samedi 30 mai 2026.

Ville : 36170 La Châtre-Langlin

Département : Indre

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

La Châtre-Langlin

Marché trad’

La Châtre-Langlin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30

10eédition du Marché Trad’ de La Châtre l’Anglin
Journée festive à l’étang communal de La Châtre l’Anglin proposé par les anciens de l’Anglin. Exposition de voitures anciennes, producteurs locaux, démonstration d’autogiresoirée musicale avec les groupes Texas Country Lignac et The Berrysons . Tombola. Jeux pour enfants.   .

La Châtre-Langlin 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 45 66 21 12  lesanciennesdelanglin@gmail.com

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English :

Festive day at the communal pond of La Châtre l’Anglin.

L’événement Marché trad’ La Châtre-Langlin a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Brenne