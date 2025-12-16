Marché traditionnel

Place de la Técouère Amou Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le marché d’Amou, marché Dominical, se tient le matin sur la place de la Técouère à l’ombre de platanes centenaires.

Produits fermiers, saveurs locales, senteurs et couleurs sont au rendez-vous de ces instants gourmands, faits de rencontres et de convivialité.

Le Marché d’Amou suite à dérogation se tiendra à nouveau ce dimanche. les consignes de sécurité devront être respectées conformément à l’arrêté.

Place de la Técouère Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 00 22

English : Marché traditionnel

The Amou market, Sunday market, is held in the morning on the Place de la Técouère in the shade of century-old plane trees.

Farm products, local flavors, scents and colors are at the rendezvous of these gourmet moments, made of encounters and conviviality.

L'événement Marché traditionnel Amou a été mis à jour le 2025-12-12