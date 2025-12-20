MARCHÉ TRADITIONNEL

3 chemin de Fouscaïs Brignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-01-18 2026-01-25 2026-02-01 2026-02-08 2026-02-15 2026-02-22 2026-03-01 2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29 2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31

Marché dominical de producteurs locaux.

Vous pourrez y retrouver des produits locaux fromages, aligot, olives, pain, viennoiseries, un choix de viandes, de charcuteries, de plat traiteur, des fruits et légumes de saison. .

3 chemin de Fouscaïs Brignac 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 07 03 accueil@mairiebrignac34.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MARCHÉ TRADITIONNEL

A weekly Sunday market for selling locally produced goods.

L’événement MARCHÉ TRADITIONNEL Brignac a été mis à jour le 2025-12-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS