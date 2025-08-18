Marché traditionnel Cany-Barville
lundi 12 octobre 2026 · Cany-Barville
Informations pratiques
Cany-Barville
Marché traditionnel
Place Robert Gabel – Champ de foire Cany-Barville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 09:00:00
fin : 2026-10-12 12:00:00
Date(s) :
2026-10-12
Tous les lundis matins, c’est le marché à Cany Barville! Un des plus importants marchés du département! RDV de 8h à 12h (13h en été) sur la place de l’hôtel de ville, place du 8 mai et sur le champ de foire. Producteurs locaux, fermiers et artisanaux. .
Place Robert Gabel – Champ de foire Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 71 44
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English : Marché traditionnel
L’événement Marché traditionnel Cany-Barville a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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