MARCHÉ TRADITIONNEL

Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27

Tous les mercredis prend place le marché traditionnel de Clermont-l’Hérault alimentaire, vestimentaire, bio, produits du terroir, producteurs de 120 à 150 exposants suivant la saison.

Tous les mercredis prend place le marché traditionnel de Clermont-l’Hérault alimentaire, vestimentaire, bio, produits du terroir, producteurs de 120 à 150 exposants suivant la saison. .

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The traditional Clermont-l’Hérault market takes place every Wednesday: food, clothing, organic produce, local products, producers: from 120 to 150 stallholders depending on the season.

L’événement MARCHÉ TRADITIONNEL Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-12-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS