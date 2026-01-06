Balaruc-les-Bains

MARCHÉ TRADITIONNEL DE BALARUC-LES-BAINS

Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-01-06 2026-01-09 2026-01-13 2026-01-16 2026-01-20 2026-01-23 2026-01-27 2026-01-30 2026-02-03 2026-02-06 2026-02-10 2026-02-13 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-24 2026-02-27 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-13

Balaruc-les-Bains propose de se réveiller tout au long de l’année au cœur des allées de son marché de plein air, tous les mardis et vendredis matin de 7h à 13h dans le parc Charles de Gaulle.

Les marchés en plein air de Balaruc-les-Bains animent toute l’année le centre-ville les mardis et vendredis. Ils se déroulent dans le cœur piétonnier de la ville, place du Mail et dans le parc Charles-de-Gaulle.

– Un cadre verdoyant et aéré, unique en son genre

Les marchés de plein air de Balaruc-les-Bains se déroulent toute l’année dans le parc Charles de Gaulle, à l’espace aéré et largement ombragé. Dans une ambiance colorée, où le verbe haut guide les pas et les senteurs flattent l’odorat, on vient flâner au beau milieu du marché.

– Des produits régionaux et locaux à profusion

On y trouve, dans une ambiance à nulle autre pareille, produits alimentaires régionaux, fleurs et camelots. Fruits, légumes, viandes, pains, miels, vins rosé, blanc et rouge de la région complètent des étals généreux et variés.

– Et le marché artisanal en bonus !

Un marché artisanal se tient le 2ème mercredi de chaque mois, d’avril à novembre, dans le square Bordes. De nombreux artisans proposent leurs productions ou leurs créations bijoux, céramiques, tableaux, verres décorés…

– Les vendredis soirs d’été le marché nocturne

Tous les vendredis soirs de l’été, il est possible de flâner le long de la promenade parmi les stands et découvrir les produits des créateurs et artisans locaux — une belle façon de terminer la journée en douceur au bord de la lagune de Thau. .

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 81 00

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English : MARCHÉ TRADITIONNEL DE BALARUC-LES-BAINS

Balaruc-les-Bains invites you to wake up all year long in the heart of its open-air market, every Tuesday and Friday morning from 7am to 1pm in the Parc Charles de Gaulle.

L’événement MARCHÉ TRADITIONNEL DE BALARUC-LES-BAINS Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau