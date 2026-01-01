Bouzigues

MARCHÉ TRADITIONNEL DE BOUZIGUES

Bouzigues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-01-01 2026-07-01

Découvrez les produits du terroir de l’Archipel de Thau les mardis (juillet/août) et les vendredis matins (toute l’année), place de la Golette lors du marché de Bouzigues et en

Le marché de Bouzigues permet de découvrir les produits du terroir de l’Archipel de Thau les mardis en juillet et août, et les vendredis matins toute l’année, place de la Golette, de 8h à 13h.

– Bouzigues, capitale de l’huître méditerranéenne

C’est à Bouzigues que la conchyliculture a débuté dans le bassin de Thau, avec Louis Tudesq, maçon du village, qui développa au début du XXe siècle la première technique d’élevage des huîtres. Venir au marché ici, c’est s’immerger dans ce patrimoine vivant, unique en Méditerranée.

– Un terroir lagunaire d’exception

L’étang de Thau est le plus grand étang du Languedoc avec 21 km de long et 8 km de large, et compte près de 400 producteurs. La production annuelle d’huître est de 13 000 tonnes, ce qui représente près de 10% de la production nationale. Un territoire hors du commun dont le marché est le meilleur ambassadeur.

– Des saveurs iodées incomparables

Les huîtres de Bouzigues présentent un goût de noisette et une saveur iodée assez prononcée, avec une consistance à la fois charnue et fondante qui les distingue des huîtres élevées dans l’Océan Atlantique. Fruits et légumes du terroir, produits locaux et spécialités méditerranéennes complètent des étals généreux.

– Un village site remarquable du goût

Bouzigues, classé site remarquable du goût , propose ses fameuses huîtres et moules crues ou cuisinées de multiples manières à déguster dans les établissements qui bordent l’étang. L’événement majeur est la Fête de l’Huître et autres produits du terroir, organisée chaque année au mois d’août, réunissant régulièrement plus de 20 000 visiteurs .

Bouzigues 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 78 30 12

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English : MARCHÉ TRADITIONNEL DE BOUZIGUES

Discover the local products of the Thau Archipelago on Tuesdays (July/August) and Friday mornings (all year round), at the Place de la Golette during the Bouzigues market and in

L’événement MARCHÉ TRADITIONNEL DE BOUZIGUES Bouzigues a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau