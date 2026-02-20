Marché traditionnel de Chaudes-Aigues Chaudes-Aigues
Marché traditionnel de Chaudes-Aigues Chaudes-Aigues lundi 9 mars 2026.
Place du marché Chaudes-Aigues Cantal
Début : Lundi 2026-03-09 08:30:00
fin : 2026-11-16 12:30:00
2026-03-09
Producteurs locaux, maraîchers, primeurs, s’installent sur la place du marché.
Place du marché Chaudes-Aigues 15110 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 23 52 47 mairie.chaudesaigues@wanadoo.fr
English :
Local producers, market gardeners and greengrocers set up shop in the market square.
