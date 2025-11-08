Marché traditionnel de Combrit Combrit
Marché traditionnel de Combrit Combrit jeudi 1 janvier 2026.
Marché traditionnel de Combrit
Place de Croas ar Bléon Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-01 16:00:00
fin : 2026-12-31 19:00:00
Date(s) :
2026-01-01
Le marché est installé tous les vendredis soirs place Croas ar Bléon de 16h30 à 19h30. .
Place de Croas ar Bléon Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 33 14
English :
L’événement Marché traditionnel de Combrit Combrit a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Destination Pays Bigouden